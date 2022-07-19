19 июля 2022, 11:35
Карельские спортсмены вошли в сборную России по лыжному двоеборью
Мужская сборная страны проходит тренировочные сборы в Нижнем Тагиле
Министерство спорта утвердило состав сборной России по лыжному двоеборью на новый сезон. В него вошли два воспитанника спортивной школы олимпийского резерва Сортавалы - Виталий Иванов и Владимир Стругевич, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Сейчас члены мужской сборной страны проходят тренировочные сборы в Нижнем Тагиле. Участвуют в них и карельские атлеты.
Ранее в состав женской национальной команды были включены спортсменки из Карелии Ольга Аристова и Александра Глазунова. Фото: скриншот видео паблика «Спорт - норма жизни Карелия»