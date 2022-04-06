Карельские спортсменки завоевали «бронзу» первенства «Серебряный мяч»

В Петрозаводске завершились соревнования СЗФО среди школьников по волейболу «Серебряный мяч». В них приняло участие 14 команд.

Как уточнили в региональном министерстве образования и спорта, за звание сильнейшей боролись 7 команд юношей и 7 команд девушек.

Волейболистки из сегежской школы №4 стали бронзовыми призерами Первенства, сообщили в ведомстве. vk.com/minsportkarelia