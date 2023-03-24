Карельские синоптики рассказали о погоде 24 марта

24 марта в Петрозаводске облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +2, +4.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, +5, на севере до -5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -4;

В Кондопоге, Суоярви днем +3;

В Медвежьегорске днем 0;

В Олонце, Пудоже, Сортавале днем +4;

В Сегеже днем -2.