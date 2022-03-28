Карельские самбисты стали призерами Первенства СЗФО

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек прошло с 25 по 27 марта в Великом Новгороде. Призерами стали спортсмены из Карелии, сообщили в Минспорта республики.

Иван Кораблев, Александр Егоров и Эрик Гюламирян взяли бронзовые медали. Это первый большой успех юных борцов республики на соревнованиях подобного уровня.

Достойные схватки также провели Влад Власов, Елисей Беспаов и Ибрагим Хаматханов. // Фото: Минспорта Карелии