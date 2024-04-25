Карельские поисковики приглашают на автопробег

Автомобильный рейд пройдет в одиннадцатый раз, маршрут изменится

Карельские поисковики приглашают желающих принять участие в ежегодном авто-мотопробеге «Победим вместе» (0+). Он будет посвящен 79-летию Великой Победы. В этом году маршрут поездки участников пройдет от Петрозаводска до села Святозеро, а затем колонна вернется в Петрозаводск.

Автопробег «Победим вместе» запланирован на 4 мая. Он начнется в 9 утра с церемонии возложения цветов у мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». Далее автоколонна от площади Ленина направится к «Кургану славы» в селе Святозеро.

«В старинном карельском селе Святозеро есть свой «Курган славы». Первое здесь найденных останков солдат Великой Отечественной состоялось 22 июня 1999 года. С воинскими почестями были преданы земле 37 бойцов Красной армии. Спустя 20 лет, в День памяти и скорби, в этом священном для святозерцев месте состоялось торжественное открытие мемориальной плиты с именами 119 воинов-земляков, большинство из которых вернулись в родное село, стояли у истоков Святозерского совхоза и строили мирную жизнь...»,

- рассказал карельский поисковик Илья Герасев.

В Святозере у кургана будет организован музей под открытым небом.

Зарегистрироваться для участия в пробеге можно в группе в «ВКонтакте» Автопробег «Победим вместе».//фото Ильи Герасева