03 мая 2024, 20:36
Карельские поисковики навели порядок в памятном месте
В Пряжинском районе поисковики провели большую уборку на рубеже обороны Петрозаводска 1941 года
Поисковики Фонда «Эстафета поколений» работали на памятном месте «Высота 168,5». Провели субботник после зимы. Как рассказали его участники, они очистили тропинки от листвы.
Выложили сохранившиеся личные вещи солдат, отвели воду и поставили одну секцию ограждения.
"Еще немаловажным делом оказалась очистка информационных табличек и замена сломанных звезд», — рассказали участники субботника.
Территория памятного места «Высота 168, 5» находится в трех километрах от поселка Пряжа.
Она представляет собой музей под открытым небом, который доступен любому желающему бесплатно.// фото: Илья Герасев