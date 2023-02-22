Карельские ориентировщики завоевали первые медали в Саратове

В Саратове стартовало первенство России по спортивному ориентированию. В программе первенства - три гонки и эстафета.

Карелию на крупных соревнованиях представляют воспитанники спортивной школы №2. Юные спортсмены завоевали первые медали.

Серебряную медаль среди юниорок до 21 года завоевала Диана Мусатова, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». Бронзовым призером среди юниорок до 24 лет стала Надежда Холманских. В десятку сильнейших вошли: Максим Трегубов, Валерия Мокринская и Михаил Голубев. // фото сообщество «Спорт-норма жизни Карелия»