Карельские мастера отреставрировали иконы 19 века

Отреставрированные иконы Спасителя, Божией Матери, святых апостолов, преподобных Зосимы и Савватия, преподобного Серафима Саровского вернулись в Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске. Иконы 19 века восстанавливали в мастерских в Кондопоге и Петрозаводске.

Некоторым потребовалась склейка, восстановление многочисленных утрат. Была проведена химическая чистка, укрепление живописных слоев, выравнивание и тонирование. Все отреставрированные фрагменты укреплены несколькими слоями защитного лака, сообщается в группе Петрозаводской и Карельской епархии «ВКонтакте». Киоты для образов изготовили в двух мастерских столицы Карелии.

Реставрация икон Крестовоздвиженского собора ведется с 2019 года. Удалось восстановить почти три десятка образов.

В епархии отметили, что процесс восстановления дорогостоящий, долгий, трудоемкий. // фото Петрозаводской и Карельской епархии