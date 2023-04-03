Карельские лыжники и биатлонисты собрали награды на Арктических играх

Лыжники состязались на вторых всероссийских Арктических играх в Салехарде. В субботу лыжник Егор Демачев выиграл гонку спринт. Короткое видео, как финишировал карельский спортсмен, опубликовал Центр спортивной подготовки.

В спринте награды также у Анны Сергеевой и Владислава Фетисова. Оба стали третьими.

В эстафете 4х2 км карельские лыжницы стали бронзовыми призерами. Команда Карелии в составе: Арина Канивченко, Ева Кочкина, Ульяна Чепик и Анна Сергеева - финишировала третьей.

Более успешным оказалось выступление биатлонистов. Карельские спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачете на всероссийских Арктических играх на Ямале.

В заключительный день масштабных состязания у биатлонистов прошли смешанные эстафеты: 1,2 этап - девушки, 3,4 этап - юноши. Команда 2010-2011 года рождения в составе Дарьи Митиной, Рианы Нигматулиной, Артема Вешнякова и Дмитрия Звягина одержала победу. Команда 2006-2008 года рождения остановились в шаге от пьедестала. // фото группа «Центр спортивной подготовки»