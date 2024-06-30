30 июня 2024, 14:57
Карельские легкоатлеты отличились на всероссийских соревнованиях
Спортсмены из Карелии успешно выступили в Смоленске
Карельские легкоатлеты показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях. Они проходили в Смоленске, сообщили в минобразования и спорта РК.
Арсений Киселев пришел первым на дистанции 400 метров с барьерами. Александра Ершова победила в беге на 110 метров с барьерами. Георгий Князев стал бронзовым призером в беге на 400 метров с барьерами.
Спортсменов тренируют Наталья Козлову, Александр Кишкина, Сергей Воробьев и Владимир Жмурин. // фото: минобразования и спорта Карелии