Карельские легкоатлетки завоевали серебро и золото

С 21 по 22 января в Ярославле проходили Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек от 14 и до 16 лет. Карелию представляли воспитанницы СШОР № 3 Петрозаводска, рассказали в пресс-службе министерства образования и спорта республики.

В секторе по прыжкам в длину под руководством тренера Елены Писарек золото завоевала Руслана Донехно, преодолев длину в 4 м 90 см.

На дистанции 400 метров с результатом 1.06,46 серебряным призером стала Валерия Боровинина. Ее тренируют Дарья Митусова и Наталия Козлова. // фото: vk.com/minsportkarelia.