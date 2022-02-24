Карельские легкоатлетки завоевали медали в Москве

В Москве 22-23 февраля прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Успешно выступили на турнире спортсменки из Петрозаводска, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В секторе для прыжков в высоту среди девушек до 16 лет уверенную победу одержала Анжелика Васильева с результатом 170 см. Среди юниоров до 18 лет Диана Васильева стала серебряным призером в этом же виде программы, также показав результат 170 см.

Арина Сорокина и Юлия Андрианова заняли второе и третье место соответственно в толкании ядра в своих возрастных группах.

Алиса Леппянен стала третьей на дистанции 400 метров с результатом 57,67 с. В беге на 1500 метров Арина Юрина также показала третий результат - 4.53,62. Фото источника