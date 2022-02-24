24 февраля 2022, 15:35
Карельская ориентировщица достойно выступила на Чемпионате мира
Александра Русакова попала в десятку лучших на соревнованиях в Чехии
Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов проходит в Чехии 22-26 февраля. Россию и Карелию достойно представляет Александра Русакова.
В Минспорта республики сообщили, что карельская ориентировщица заняла шестое место на дистанции спринт.
В гонке преследований она стала четвертой. Спортсменке не хватило совсем немного до получения бронзовой медали. // Фото: источник