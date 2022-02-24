Карельская ориентировщица достойно выступила на Чемпионате мира

Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов проходит в Чехии 22-26 февраля. Россию и Карелию достойно представляет Александра Русакова.

В Минспорта республики сообщили, что карельская ориентировщица заняла шестое место на дистанции спринт.

В гонке преследований она стала четвертой. Спортсменке не хватило совсем немного до получения бронзовой медали. // Фото: источник