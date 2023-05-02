Карельские каратисты вернулись из Петербурга с медалями

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого» прошли в Петербурге. Среди участников были и спортсмены из Карелии. Каратисты взяли ворох нанград.

По сообщению паблика «Спорт-норма жизни Карелия», в дисциплине СЗ ката соло Дмитрий Клементьев и Таис Родионов завоевали золото, серебряными призерами стали Артем Енин, Влад Малиновский, Анастасия Полоселова, Людмила Мартынович.

В поединках дисциплины «полный контакт» Влад Малиновский и Артем Енин заняли первые места. Серебро в копилку сборной принесли Кирилл Твердоступов и Анастасия Полоселова.

В дисциплине «ОК» Данила Борисов стал вторым и также бронзовым призером в составе команды (ОК командное кумитэ). Вместе с ним выступали Ярослав Миколюк, Егор Ключарев.

Сборная региона отправится на первенство России и кубок России, которые будут проходить с 11 мая в Орле. // фото паблика «Спорт-норма жизни Карелия»