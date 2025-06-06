Карельские группы выступят на юбилейном «Воздухе Карелии»

На юбилейном фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) выступят группы из нашей республики. Об этом сообщается в паблике мероприятия.

На «воздушную» сцену поднимутся команды «АспиRин» из Костомукши, Mascara из Сегежи и Psylocid из Петрозаводска. Коллективы играют в разных жанрах, но объединяет их одно - Карелия.

Напомним, главное приключение карельского лета пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»