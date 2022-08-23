Карельские фигуристки отправились на сборы в Кольское Заполярье

Юные воспитанницы Спортивной школы №6 Петрозаводска отправились на сборы в Апатиты Мурманской области, сообщили в Минспорта республики.

«В течение семи дней наши фигуристки будут готовиться к соревновательному сезону под руководством тренера Марии Колышевой. Занятия проходят на базе Ледового дворца заполярного города»,

- рассказали в ведомстве.

Напомним, что этим летом юные спортсменки уже прошли тренировочные сборы в Пскове и Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/minsportkarelia.