Ночной заплыв проведут в Рускеале

10 сентября спортсмены будут соревноваться на открытой воде в темноте. Заплыв Ruskeala night swim состоится в большом мраморном каньоне горного парка Рускеала. К месту старта участники пойдут по маршруту «Подземная Рускеала».

Любители плавания предложат преодолеть различные дистанции от 350 метров до 3350 метров.

В качестве участников уже зарегистрировались спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Карелии. Пока свои силы решили попробовать 23 человека. Регистрация продолжается. (фото министерство образования и спорта РК)