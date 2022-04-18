18 апреля 2022, 09:46
Карельские биатлонисты взяли «бронзу» на Арктических играх
Воспитанники Спортшколы олимпийского резерва достойно представили республику в ЯНАО
Соревнования биатлонистов завершились в рамках первых Всероссийских Арктических игр в ЯНАО. Карелию достойно представили спортсмены сборной, сообщили в Минспорта республики.
Воспитанники Спортшколы олимпийского резерва СКА завоевали бронзовую медаль в эстафете 17 апреля.
По итогам состязаний они в командном зачете оказались третьими, это отличный результат.
В сборную входили биатлонисты Екатерина Лянгина , Николай Мячин, Анна Серова и Андрей Молодцов. // Фото: Минспорта Карелии/ВКонтакте