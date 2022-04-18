Карельские биатлонисты взяли «бронзу» на Арктических играх

Соревнования биатлонистов завершились в рамках первых Всероссийских Арктических игр в ЯНАО. Карелию достойно представили спортсмены сборной, сообщили в Минспорта республики.

Воспитанники Спортшколы олимпийского резерва СКА завоевали бронзовую медаль в эстафете 17 апреля.

По итогам состязаний они в командном зачете оказались третьими, это отличный результат.

В сборную входили биатлонисты Екатерина Лянгина , Николай Мячин, Анна Серова и Андрей Молодцов. // Фото: Минспорта Карелии/ВКонтакте