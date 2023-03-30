Карельские биатлонистки завоевали золото и бронзу Арктических Игр

Золотую и бронзовую медаль получили карельские биатлонистки на II Всероссийских Арктических Играх. Соревнования проходят в Салехарде, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Они стартовали сегодня, 30 марта. Девушки в возрасте 11-12 и 13-14 лет боролись за первенство в индивидуальной гонке на дистанции 4 и 5 километров.

Среди спортсменок 11-12 лет первое место взяла карельская биатлонистка Дарья Митина. Бронзу получила Риана Нигматулина.

Пятерку сильнейших в возрастной группе 13-14 лет замкнула Стефания Баканчук, а Таисия Иванова стала седьмой. // фото: pressfoto/ freepik.com