30 марта 2023, 14:16
Спорт

Карельские биатлонистки завоевали золото и бронзу Арктических Игр

На всероссийских соревнованиях в Салехарде отличились наши спортсменки

Золотую и бронзовую медаль получили карельские биатлонистки на II Всероссийских Арктических Играх. Соревнования проходят в Салехарде, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Они стартовали сегодня, 30 марта. Девушки в возрасте 11-12 и 13-14 лет боролись за первенство в индивидуальной гонке на дистанции 4 и 5 километров.

Среди спортсменок 11-12 лет первое место взяла карельская биатлонистка Дарья Митина. Бронзу получила Риана Нигматулина.

Пятерку сильнейших в возрастной группе 13-14 лет замкнула Стефания Баканчук, а Таисия Иванова стала седьмой. // фото: pressfoto/ freepik.com

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новости Карелии
Салехард
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всероссийские арктические игры