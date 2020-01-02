02 января 2020, 19:42
Карельская спортсменка взяла бронзу на чемпионате мира по хоккею
Воспитанница кондопожского Училища олимпийского резерва успешно выступила в составе российской сборной
«Поздравляем нашу студентку Карину Ахметову с «бронзой» молодежного чемпионата мира по хоккею!!! В матче за третье место российская сборная обыграла соперниц из Финляндии со счетом 6:1»,
– такая запись появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».
Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Чехии.