02 января 2020, 19:42
Спорт

Карельская спортсменка взяла бронзу на чемпионате мира по хоккею

Воспитанница кондопожского Училища олимпийского резерва успешно выступила в составе российской сборной

«Поздравляем нашу студентку Карину Ахметову с «бронзой» молодежного чемпионата мира по хоккею!!! В матче за третье место российская сборная обыграла соперниц из Финляндии со счетом 6:1»,

– такая запись появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Чехии.

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Метки: 
Кондопога
училище олимпийского резерва в Кондопоге
чемпионат мира по хоккею
сборная России