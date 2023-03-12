12 марта 2023, 14:29
Спорт

Карельская спортсменка стала призером Всероссийских соревнований

Горнолыжница Виктория Владыко завоевала бронзовую медаль

В Мурманской области завершились Всероссийские детско-юношеские соревновании по горнолыжному спорту на Приз Валерия Цыганова. В Мончегорске на горе Нюдуайвенч за победу боролись спортсмены из 20 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и спорта Карелии, наша землячка Виктория Владыко заняло втрое место в дисциплине комбинация.

Напомним, Виктория входит в основной состав сборной команды Карелии. / Фото: vk.com/minsportkarelia.

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Новости
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горнолыжный спорт
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