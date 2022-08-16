Карельская лыжница получила медаль Кубка России

Кубок России по лыжному двоеборью принес в спортивную копилку Карелии очередную награду. Отличилась Александра Глазунова, сообщили в Минспорта республики.

Соревнования прошли в Нижнем Тагиле 10 – 15 августа. Лыжница защищала честь республики и отлично проявила себя.

Александра была лидером после прыжковой части на трамплине К-90, а после кросса заняла третью ступень пьедестала. // Фото: Минспорта Карелии