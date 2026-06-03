Карельская филармония приглашает на «Цыганское танго» (6+)

Популярные цыганские мелодии, таборные песни и музыка советских композиторов зазвучат со сцены уже в это воскресенье

Фото предоставлено Карельской госфилармонией

21 апреля, в воскресенье, Карельская филармония приглашает на «Цыганское танго» – концертную программу, представляющую музыкальную культуру цыган России, Сербии, Греции, Испании и Румынии.

Гость вечера – Максим Щербицкий (баритон, Москва), лауреат международных конкурсов, солист Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации, солист Фонда памяти Арно Бабаджаняна.

Профессиональную карьеру академического певца Максим Щербицкий начал в Государственном Академическом Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Сегодня певец активно гастролирует с сольными концертами, выступая с лучшими оркестрами страны, в числе которых Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и Президентский оркестр Российской Федерации.

В концертной программе «Цыганское танго» Максим Щербицкий, имея в своем роду цыганские корни, решил обратиться к музыке, которая сопровождала его с детских лет. В этот вечер в его исполнении прозвучат песни и романсы на пяти языках, ставшие визитной карточкой цыганской культуры во всём мире: популярные цыганские мелодии, таборные песни и музыка советских композиторов Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина, Андрея Петрова, Евгения Доги, популярные песни из легендарных кинофильмов «Табор уходит в небо», «Цыган», «Чёрная кошка, белый кот», «Неуловимые мстители».

Исполнители: оркестр русский народных инструментов «Онего», художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России, народный артист Карелии Геннадий Миронов.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Карельской филармонии: https://kgfptz.ru/events/order/tsiganskoe-tango/

Начало в 18:00,6+,Действует «Пушкинская карта»

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