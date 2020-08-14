Карелию предупредили о недопустимости школьных поборов

Министерство просвещения России распространило сегодня релиз, в котором предупреждает регионы о недопустимости школьных поборов для противоэпидемических целей. Информация размещена в паблике министерства.

«В преддверии начала учебного года Минпросвещения предупредило регионы о том, что любые поборы с родителей, включая закупку средств гигиены и защиты здоровья, недопустимы.

Каждый регион знает о мерах, имеет все необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний. Все предписания Роспотребнадзора учитываются и сейчас», – подчеркнул первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко напоминает регионам «о персональной ответственности в этих вопросах. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом».

О нарушениях просят сообщать на горячую линию Минпросвещения России: 8 (800) 200-91-85.