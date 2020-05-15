Карелия вошла в двадцатку регионов по вовлеченности в малый бизнес

Карелия вошла в двадцатку регионов по вовлеченности населения в малый бизнес-2020. Об этом сообщает Минэкономразвития Карелии.

Эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата составили список регионов по показателям, из расчета доли работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по итогам 2019 года.

В Карелии доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы в прошлом году составила 15,7%. Оборот данных республиканских предприятий в 2019 году достиг 157 млрд рублей.

Лидерами списка являются Калининградская область, Хабаровский край и Санкт-Петербург, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.

Последние в списке регионов Чечня, Калмыкия и Ингушетия – их доля сотрудников составляет менее 4%.