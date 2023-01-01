Карелия в ближайшие сутки будет во власти сильного ветра

Синоптики напомнили, что по прогнозам в праздничные дни на погодные условия окажут влияние североатлантические циклоны, которые обусловят неустойчивую погоду с частыми осадками, перепадами атмосферного давления и перепадом температур.

Так, в понедельник, 2 января, облачно с прояснениями, сообщает Гидрометеослужба Карелии. Ночью в восточных районах республики пройдет умеренный снег, местами ожидается метель. Небольшой снег также местами предвидится и днем. Сила ветра западных направлений будет достигать 7-12 м/с, на востоке региона в порывах до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток от 0 до -5ºС. Атмосферное давление будет расти. На дорогах сохранится гололедица. // Фото: freepik.