Карелия продолжает изнывать от жары

В четверг в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +27, +29, сообщили в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +23, +28, местами до +31.

По прогнозу федеральной метеослужбы, ночью в Калевале +14, днем +24;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +17, днем +28;

В Пудоже ночью +15, днем +30;

В Сегеже ночью +16, днем +27;

В Сортавале ночью +17, днем +26;

В Суоярви ночью +17, днем +29. (фото unsplash.com, Thought Catalog)