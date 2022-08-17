17 августа 2022, 17:42
Карелия продолжает изнывать от жары
В четверг в республике не исключена гроза
В четверг в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +27, +29, сообщили в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +23, +28, местами до +31.
По прогнозу федеральной метеослужбы, ночью в Калевале +14, днем +24;
В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +17, днем +28;
В Пудоже ночью +15, днем +30;
В Сегеже ночью +16, днем +27;
В Сортавале ночью +17, днем +26;
В Суоярви ночью +17, днем +29. (фото unsplash.com, Thought Catalog)