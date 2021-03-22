Карелия продемонстрировала самую высокую инфляцию в СЗФО

Наибольший в Северо-Западном федеральном округе уровень инфляции наблюдался в Карелии. По итогам февраля она составила 6,9%, сообщает пресс-служба Центробанка в понедельник, 22 марта.

Наименьшая инфляция — в Мурманской области (4,8%).

Со снятием коронавирусных ограничений ускорилась инфляция в Петербурге. По итогам февраля она составила 5,5%, тогда как в январе было 4,7%. Правда, всё равно этот показатель ниже общероссийского (5,7%).

На рост цен в Северной столице повлияло то же, что влияет на цены в других городах: постепенное увеличение спроса и увеличение издержек производителей.

Ускорение роста цен на продовольствие главным образом было связано с динамикой цен на продукцию организаций общественного питания. После некоторого улучшения эпидемиологической обстановки и ослабления ряда ограничений петербуржцы и гости города стали чаще ходить в кафе и рестораны, спрос на их продукцию вырос. Кроме того, продолжили нарастать затраты сельхозпроизводителей из-за повышения мировых цен на зерно и ослабления рубля, что привело к дальнейшему ускорению роста цен на яйца и куриное мясо,

— пояснили специалисты.

Цены на услуги сформировало то же самое: коронавирусные ограничения убрали — люди стали активнее.

Прогноз ЦБ РФ таков: с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

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