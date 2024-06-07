Карелия подписала контракты на 30 миллиардов рублей в Петербурге

На площадке ПМЭФ делегация Карелии провела встречи, деловые переговоры и подписала 14 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов в разных сферах. Все они будут способствовать развитию республики, созданию новых рабочих мест и обеспечат поступление налогов в региональный бюджет.

– По большинству проектов работа уже началась или начнется в ближайшие месяцы. Самый масштабный из них – строительство курорта «Вереяр» с объемом инвестирования 21 млрд рублей. В целом инвестиции в экономику республики составят более 30 млрд рублей, – рассказал Артур Парфенчиков.

По состоянию инвестиционного климата Карелия входит в число лучших регионов. В Нацрейтинге Агентства стратегических инициатив Карелия сохранила высокие позиции, заняв 12-е место.

– Правительство республики проработает все позиции рейтинга, чтобы скорректировать и в дальнейшем улучшить работу. Большое спасибо нашему бизнесу, предпринимателям, кто своим трудом и проектами помог достичь такого высокого результата, – отметил руководитель региона.

В рамках ПМЭФ - 2024 также запустили в работу Белопорожские ГЭС. Масштабный проект стал первым на территории России, для финансирования которого было одобрено выделение ресурсов Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Открытие ГЭС имеет большое значение не только для Карелии, но и в целом для страны с точки зрения развития ее энергетической системы. // Фото: gov.karelia.ru