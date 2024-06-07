В Беломорске закончили ремонт сетей на одном из участков

Глава Беломорского муниципального округа Ирина Филиппова сообщила, что на 16.00 7 июня работы на одном из участков водопровода завершены.

«Сейчас ведутся дополнительные работы, и мы будем подключаться к воде. Прошу жителей набраться терпения», - сказала Ирина Филиппова.

Устранение аварии на водоканале продолжается. Организован подвоз воды. График можно посмотреть в паблике Администрации округа. // Фото ЦУР