Карелия подала заявку на электронное голосование на выборах в сентябре

Карелия в числе 25 российских регионов подала заявку на проведение дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Заявки также направили Крым, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Ленинградская, Московская, Калининградская, Томская области и другие.

В Центризбиркоме отметили, что потенциально дистанционное электронное голосование может охватить 458 выборов и 1 495 видов бюллетеней, общее число граждан, которые могут принять в них участие - около 23 миллионов человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что поступившие заявки внимательно рассмотрят, разберут плюсы и минусы применения дистанционного электронного голосования для каждого субъекта, после этого определят территории, которые окажутся «максимально готовы» к этому.

Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября. // фото unsplash.com