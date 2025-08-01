Карелии спишут 1,5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 24 июля 2025 года № 1968-р принято решение о списании задолженности по бюджетным кредитам по 8 субъектам Российской Федерации на общую сумму 47,3 млрд рублей.

В число регионов вошла и Карелия, бюджету республики будет списано 1,5 млрд рублей с учетом фактически осуществленных в 2024 году расходов на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проектов по развитию опорных населенных пунктов и новых инвестиционных проектов.

Правительство продолжает стимулировать развитие экономики в российских субъектах, мы для этого снижаем финансовую нагрузку, прежде всего, тем, кто активно привлекает инвестиции, кто строит инфраструктуру. Такое решение по долгам должно благоприятно отразиться на бюджетной системе этих территорий, на динамике их развития, что будет способствовать выполнению многих задач, включая и социальные вопросы,

– отметил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Фото: Петрозаводск говорит