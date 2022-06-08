Карелии дополнительно дали 500 миллионов рублей на ремонт дорог

Дополнительную финансовую поддержку выделили Карелии в текущем году на ремонт дорог. Это трансферт в сумме 500 миллионов рублей, сообщили в Минтрансе РК.

За счет этих денег выполнят работы по реконструкции участков дорог «Кола» - Калевала – Лонка и Педасельга – Ладва Ветка. Их общая протяженность составляет 20 километров.

Сейчас в «Управтодор Карелии» готовят документацию для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. // Фото: Минтранс РК