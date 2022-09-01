Капитальный ремонт в школе поселка Чална не завершили к 1 сентября

Капитальный ремонт в школе поселка Чална обещали завершить еще в августе. В итоге работы не закончились и к 1 сентября, написала подписчица паблика «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия» ВКонтакте.

Женщина для подтверждения своих слов приложила фотографии. На них видно, что школа явно не приспособлена для учебы.

- Как жаль, что в такой праздник наши дети пришли вот в такую школу! – сокрушается местная жительница. - Работа кипит, света нет, рабочие спят прямо в спортивном зале!! Это как?

Напомним, похожая ситуация беспокоит жителей поселка Найстеньярви, где затянулся ремонт школы и детского садика.

При этом глава Минобразования Роман Голубев на заседании правительства доложил, что все школы республики готовы принять учеников. Такой вывод сделала специальная комиссия еще 17 августа. // Фото: «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия» / ВКонтакте