28 мая 2022, 20:48
Канада сыграет с Финляндией в финале чемпионата мира по хоккею
Канадцы разгромили чехов в полуфинале мирового первенства
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В решающем матче канадцы сыграют с финнами.
В полуфинальном матче чемпионата мира сборная Канады разгромила команду Чехии со счетом 6:1.
Ранее сборная Финляндии обыграла команду США со счетом 4:3.
Финальная игра за звание чемпионов мира пройдет 29 мая. Матч начнется в 20:20 по Москве.
Отметим, что Финляндия и Канада играют между собой в финалах чемпионата мира уже третий раз подряд. Один раз победили финны, один - канадцы. Фото: pixabay.com/StrategicWebDesign_Net