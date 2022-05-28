Канада сыграет с Финляндией в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В решающем матче канадцы сыграют с финнами.

В полуфинальном матче чемпионата мира сборная Канады разгромила команду Чехии со счетом 6:1.

Ранее сборная Финляндии обыграла команду США со счетом 4:3.

Финальная игра за звание чемпионов мира пройдет 29 мая. Матч начнется в 20:20 по Москве.

Отметим, что Финляндия и Канада играют между собой в финалах чемпионата мира уже третий раз подряд. Один раз победили финны, один - канадцы. Фото: pixabay.com/StrategicWebDesign_Net