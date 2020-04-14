Камера запечатлела «взрыв» в автомобиле на перекрестке в Кондопоге

Сегодня вечером в Кондопоге на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов загорелся автомобиль «Ауди», передает dtpptz.ru. Пожару, видимо, предшествовал «взрыв». Инцидент произошел 14 апреля в 21:06 в карельском городе. Автомобиль двигался в сторону центра.

Случившееся на перекрестке попало в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Вероятно, на перекрестке автомобиль заглох, стали гаснуть фары. Возможно, возникла неисправность в электропроводке. Затем автомобиль стал медленно двигаться, после чего на видео появилась вспышка и всполохи. Проезжавшие мимо автомобилисты поспешили на помощь.