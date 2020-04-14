Молодой человек украл детские санки, чтобы купить выпивку

В Беломорске 25-летняя девушка заявила в полицию о пропаже детских санок. Она хранила их в подъезде. Ущерб был оценен в более чем 2500 рублей.

Под подозрением оказался 23-летний житель соседнего дома. Задержанный рассказал полиции, что ему требовались деньги на алкоголь, поэтому он ходил по подъездам и присматривал вещи для продажи.

По информации МВД, подозреваемый продал санки-коляску своей знакомой всего за 300 рублей. Похищенное изъяли. В отношении любителя выпить возбудили уголовное дело.