Камера наблюдения сняла пожар в автомобиле в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске пожарные тушили возгорание в автомобиле. Инцидент произошел в 8:45 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как внедорожник съезжает с дороги на Лососинском шоссе и встает на обочине. Через некоторое время из машины начинает валить дым. Еще через несколько минут на место прибывают пожарные автомобили - специалисты справились с возгоранием довольно быстро.

По данным пресс-службы МЧС по РК, на место происшествия выезжали три единицы техники и 10 сотрудников пожарно-спасательных частей города. В 8:57 пожар был ликвидирован. Автомобиль удалось спасти.