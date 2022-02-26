КАМАЗ протаранил иномарку, она влетела в женщину на «зебре»

Днем 25 февраля в Петрозаводске иномарка сбила женщину-пешехода. Водитель не виноват, он сам попал в ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

КАМАЗ под управлением 44-летнего водителя около дома № 102 по улице Чапаева в 16:07 врезался в «Шкоду Рапид». Иномарка стояла перед нерегулируемым пешеходным переходом. От удара ее отбросило на «зебру», по которой переходила дорогу 41-летняя женщина.

В результате пешеход получила травмы. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка. // Фото: donpress.com