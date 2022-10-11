11 октября 2022, 18:09
Как в Карелии пообщаться с ледником
Штриховка на камнях – это следы прошедшего по Карелии Валдайского ледника
Штриховка ледника – это геологический термин. Штриховка не обманет вас и точно укажет направление хода ледниковой массы. А ледник, как уверяют ученые, двигался со скоростью 4 мм в год.
Ушел последний ледник с нашей территории примерно 10 тысяч лет назад, а зашел около 100 тысяч лет назад. Он и мастерил нынешнюю Карелию.
Два крупнейших озера Европы – Онежское и Ладожское – следы его ледяных языков. А как пообщаться с ледником – смотрите наше видео.