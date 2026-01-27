Как уберечься от вируса Нипах, рассказали жителям Карелии

В Индии зафиксировали вспышку очень опасного и контагиозного вируса Нипах. Всего в мире было зарегистрировано 754 случая заболевания этим вирусом, из которых 435 закончились летальным исходом (уровень смертности: 58%), сообщили в республиканском минздраве.

По данным ученых, вирус опасен тем, что передается от животных к человеку и легко распространяется между людьми. Лихорадка, головная и мышечная боль – первые признаки заболевания, они похожи на острую инфекцию.

В тяжелых случаях развивается воспаление мозга, и человек впадает в кому за 24–48 часов. Смертность от заболевания составляет от 40% до 75%. В настоящее время лечения и вакцины не существует.

Туристам, посещающим Индию и Юго-Восточную Азию, рекомендуют не контактировать с больными животными, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептики, обрабатывать фрукты и овощи перед едой и не пить воду из подозрительных источников.

Случаев болезни в России пока не выявлено.