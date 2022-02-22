Как сэкономить при получении финского шенгена в Петрозаводске 

С 1 октября 2021 года визовые центры Финляндии в России стали принимать заявления от россиян, имеющих многократную шенгенскую визу с истекшим сроком действия, выданную Финляндией на срок не менее двух лет. Коронавирус хоть и продолжает распространяться по странам и континентам, но вроде бы становится менее агрессивным. Это дает робкую надежду на скорое открытие границы с Финляндией, куда жители Карелии привыкли ездить с завидной регулярностью.

Несложно предположить, что когда границы наконец-то откроются, в визовый центр выстроятся огромные очереди. У тех, кто имеет просроченную двухлетнюю или более длительную финскую шенгенскую визу, есть возможность уже сегодня оформить документы на получение разрешения на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

Для оформление документов придется посетить петрозаводский сервисно-визовый центр. Там скорее всего придется столкнуться с попыткой навязать вам дополнительные услуги. Как минимум, курьерскую доставку документов.

О чем следует помнить, оформляя документы на получение финского шенгена? Как сэкономить деньги и не влипнуть в искусно расставленные сети дополнительных услуг? Подобную инструкцию читайте в новой статье нашего издания.