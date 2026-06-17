Как прошел «День знаний» для самых любопытных дети Петрозаводска

Сегодня площадь Кирова на несколько часов превратилась в научную лабораторию и полигон для юных специалистов коммунальной службы. «ПКС-Водоканал» организовали свою площадку в честь Дня знаний (0+)

Фото: «РКС-Петрозаводск»

Мероприятие стало ярким стартом нового учебного года, позволив детям и их родителям не просто весело провести время, но и в игровой форме узнать много нового о работе коммунальных служб и важности бережного отношения к водным ресурсам.

Гости праздника посетили несколько интерактивных станций:

В «Лаборатории Н2О» юные ученые под руководством профессиональных лаборантов ставили впечатляющие опыты с водой. Яркие химические реакции вызвали неподдельный восторг как у детей, так и у взрослых.

На выставке «Умная техника большого города» царил настоящий ажиотаж. Дети выстроились в очередь, чтобы посидеть за рулем вакуумной машины и сделать памятное фото. Особый интерес вызвала демонстрация работы современного прибора теледиагностики – гости с изумлением наблюдали на мониторе за тем, что происходит внутри городских труб.

Кульминацией праздника стали веселые подвижные конкурсы и викторины. Самые активные и знающие участники получили от компании полезные подарки для школы.

Через игру дети понимают, какой труд стоит за чистотой воды в их кране, они растут более ответственными и сознательными горожанами. Мы рады, что смогли подарить столько улыбок и полезных знаний в этот праздничный день!

— отметил директор по стратегическим коммуникациям «РКС-Петрозаводск» Олег Гуменников.

АО «ПКС-Водоканал» благодарит всех гостей праздника и напоминает, что бережное отношение к общему дому — Петрозаводску — начинается с каждого из нас.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID