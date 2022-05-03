Как получить пособие на ребенка и кто имеет на это право?

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 1 мая 2022 года в России малообеспеченные семьи, имеющие детей, смогут получить ежемесячное пособие на ребенка. Это новая социальная выплата, которая зависит от размера установленного в регионе прожиточного минимума и реальных доходов семьи. Мы попытались разобраться, как получить это пособие, кто в Карелии имеет на него право и на какую помощь от государства можно рассчитывать.

Выплата нового пособия на детей носит заявительный характер. Другими словами, родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, должны обратиться с заявлением. Автоматически эти социальные выплаты начисляться не будут.

Несмотря на то что пособие будут выплачивать начиная с 1 апреля 2022 года, заявление можно подать только с 1 мая 2022 года.

Если семья обратится за выплатой в мае, то первые деньги придут сразу за два месяца — за апрель и май. Не нужно беспокоиться и тем, кто обратится позднее. Тем, кто подаст заявление до 1 октября 2022 года, пособие назначат начиная с 1 апреля 2022 года.

Разумеется, не ранее того момента, как ребенку исполнится 8 лет.

Подать электронное заявление можно через портал госуслуг. Те, кто с компьютером на «вы» или не зарегистрирован на портале госуслуг, могут обратиться в МФЦ или клиентскую службу карельского отделения ПФР.

Принципиально то, что подать нужно только заявление. Пенсионный фонд должен самостоятельно запросить из различных ведомств необходимые данные, чтобы проверить размер ваших доходов и рассчитать сумму положенного семье пособия. Наконец-то россияне смогут оценить преимущества электронного документооборота, когда граждан не заставляют собирать по разным ведомствам многочисленные справки.

Правда, есть исключения. Дополнительные сведения все же придется представить, если в семье есть военные, спасатели, полицейские, сотрудники прокуратуры или ФСБ, а также в случае, если кто-то из членов семьи получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Стандартное время рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях специалистам Пенсионного фонда разрешено продлевать его до 30 рабочих дней.

Теперь о том, кто имеет право на выплату. И родители, и ребенок должны не только иметь российское гражданство, но и постоянно проживать на территории России. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе.

У членов семьи старше 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. В качестве уважительной перечисляется множество причин. Это уход за детьми, уход за инвалидом старше 80 лет, обучение на очном отделении до 23 лет, срочная служба в армии с последующим трехмесячным сроком после демобилизации, лечение от трех месяцев и более, беременность. В уважительные причины попадает и отбывание наказания за совершенные преступления, включая три месяца после освобождения. «Отдохнуть» от колонии дают столько же, сколько и после службы в Вооруженных силах. Официальный статус безработного засчитывается только в течение полугода пребывания в этом состоянии.

Интересно, что в качестве уважительной причины отсутствия доходов является принадлежность к коренным малочисленным народам Севера. К примеру, безработные вепсы могут смело подавать заявления, напирая на свою национальную принадлежность.

Самый принципиальный вопрос, от которого зависит пособие, заключается в том, является или нет семья малообеспеченной. Для начала следует рассчитать среднедушевой доход семьи. Для этого складывается доход всех членов семьи, делится на 12 (месяцев), а затем на количество членов семьи. Ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения.

При назначении новой выплаты на ребенка Пенсионный фонд будет учитывать 12 месяцев, предшествующие четырем месяцам до момента подачи заявления. Если вы подали заявление в мае 2022 года, то доход вашей семьи будет учтен с января по декабрь 2021 года. Это сделано для того, чтобы заявителям не нужно было бегать за справками. Сведения о доходах поступают в налоговую службу ежеквартально, по этой причине легче всего проверить данные за предыдущий квартал.

В качестве доходов, помимо зарплаты, премии, денежного довольствия, оплаты услуг, пенсий, пособий, стипендий, алиментов, учитываются дивиденды и проценты по операциям с ценными бумагами, проценты по банковским вкладам, доходы от продажи и аренды имущества, доход от самозанятости, выигрыши в лотереях и тотализаторах. Причем все доходы учитываются до вычета налогов. Другими словами, в доход пойдет не та зарплата, которую вы реально получили, а та, которая вам была начислена с учетом налогов.

Напротив, не учитываются в доходе семьи выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены раньше на этого ребенка, выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, выплаты из материнского капитала, кроме ежемесячной выплаты на второго ребенка, единовременная материальная выплата, налоговые вычеты, пособие на погребение и некоторые другие денежные выплаты. Понятно, что обычному гражданину разобраться в этом хитросплетении практически невозможно. Советуем тем, кто пытается самостоятельно прикинуть свои доходы, взять за основу основные источники пополнения семейного бюджета.

Теперь о конкретных суммах. В правилах предоставления новых пособий есть еще одна существенная деталь. Для семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (ПМ), пособие выплачивается в размере 50% ПМ, установленного для детей. Если уже с учетом этой выплаты среднедушевой доход все равно недотягивает до прожиточного минимума, то на ребенка полагается уже пособие в сумме 75% ПМ. Если и эта выплата не помогла добраться до прожиточного минимума, то назначается 100% ПМ.

Для начала рассмотрим северную часть Карелии — Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и Костомукшу, где прожиточный минимум установлен на уровне 16 010 рублей на человека, а на ребенка — 15 530 рублей. Пособие на ребенка в размере 50% ПМ составит 7 765 рублей, 75% - 11 647,5 рубля, 100% - 15 530 рублей.

Для всех остальных городов и районов республики прожиточный минимум установлен на уровне 14 953 рублей на человека, а на ребенка — 14 504 рубля. Соответственно, пособие на ребенка в размере 50% ПМ составит 7 252 рубля, 75% - 10 878 рублей, 100% - 14 504 рубля.

Другими словами, в Карелии размер нового пособия на ребенка будет варьироваться от 7 252 до 15 530 рублей в месяц. Во всяком случае до того момента, когда будут пересмотрены размеры прожиточного минимума в регионе.

Следуют учесть, что при назначении пособий проверят и то, чем владеет семья. Она должна отвечать критерию скромности.

Претендующая на помощь от государства семья может владеть одной или несколькими квартирами, если общая площадь на человека не превышает 24 квадратных метров. Или можно иметь один индивидуальный дом любой площади. Если у семьи несколько домов, то на каждого члена семьи не должно приходиться больше 40 квадратных метров. Малообеспеченной семье не возбраняется иметь одну дачу, один автомобиль, один мотоцикл, один гараж или одно машино-место. На две машины и два гаража «закроют глаза», если это многодетная семья или семья, где есть инвалид, или если машина получена по социальной программе.

Если семья ухитрилась купить автомобиль с двигателем мощнее 250 лошадиных сил и «моложе» пяти лет, то в ежемесячной выплате на ребенка откажут, даже если машина единственная. Исключение сделано только для семей, где воспитываются четверо или более детей.

Проценты по банковским вкладам ограничены суммой в 12 654 рубля за расчетный период.

Выплата назначается сроком на один год. Затем ее нужно будет продлевать, вновь подавая заявление. Понятно, что если в этот период ребенку исполнится 17 лет, то выплаты прекратятся. Деньги должны поступить в течение пяти рабочих дней после того, как заявление одобрят. Предполагается, что затем пособие будет поступать ежемесячно за предшествующий месяц до 25 числа. К примеру, пособие за июнь граждане получат до 25 июля.

Новое пособие будет зачисляться только на банковские карты «Мир». Важно помнить, что в заявлении следует указывать реквизиты счета, а не номер карты. Деньги можно получить и на почте. Для этого в заявлении следует отметить соответствующий пункт и указать адрес получателя и номер почтового отделения.

По предварительным прогнозам отделения ПФР по РК, из 64 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет пособие смогут получить примерно 20 тысяч человек.

Другими словами, почти каждый третий ребенок. Согласитесь, звучит ошеломляюще. Получается, что в Карелии почти каждый третий ребенок в возрасте от 8 до 17 лет находится за чертой бедности. Откровенно говоря, эти данные совсем не вяжутся с публичными выступлениями руководителей республики, представляющих Карелию в радужных тонах экономического развития.