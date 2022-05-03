В России могут вернуть трудоустройство выпускников по распределению

Депутат Госдумы Андрей Алехин выступил с предложением о возвращении в России трудоустройства по распределению после окончания вуза. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Ura.ru.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что в первую очередь это должно касаться тех специальностей, которые связанны с производством, с дорогами, с мостами, с метро, а также с оборонным комплексом. Особенно такие меры актуальны в ситуации, когда страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением Запада.

«К этому надо возвращаться. Распределение тогда было четким – три года обязан отработать после окончания высшего учебного заведения или после среднего специального учебного заведения. Это нормально, это правильно, а учитывая ситуацию с безработицей, надо этот вопрос решать», - отметил парламентарий. Фото: pixabay.