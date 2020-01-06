Как похудеть после новогодних праздников: советы диетолога

Почему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье, РИА Новости поинтересовалось у диетологов.

В январские каникулы столы буквально ломятся от вкусной еды. Большинству при виде яств чувство меры отказывает.

«Логично, что разгрузочный день нужен после «загрузочного», то есть после того, как вы переели. Поэтому его нужно устраивать, только когда организм перегружен, а не когда вздумается»,

— говорит в беседе с РИА Новости врач-диетолог Алексей Ковальков.

Эксперт не советует голодать во время «разгрузки» — это может плохо сказаться на самочувствии.

Ковальков рекомендует съесть за день от двух до восьми яиц без желтков, пару грейпфрутов и овощи.

«Также можно выпить слабительное, ну и двигаться побольше»,

— добавляет он.

Все эксперты сходятся в одном: главное — соблюдать меру. Нужно уметь себя контролировать и следить за количеством съеденного.