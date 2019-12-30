Врач назвала наименее вредные сладости для детей

Главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина в беседе с агентством городских новостей «Москва» рекомендовала давать детям в новогодние праздники не более одного куска торта в день или двух конфет и кусочка шоколада.

К менее вредным сладостям она отнесла пастилу, мармелад и зефир, который изготовлен на основе агар-агара.

Каширина также предложила давать детям сухофрукты, если они их любят. Шоколад врач предложила давать детям только в первой половине дня.

По ее словам, специалисты по питанию не рекомендуют давать сладости детям от года до четырех лет. Врач объяснила это тем, что все углеводы дети получают из каш.

«Большое количество сахара снижает иммунитет, а вкусовые добавки могут вызвать аллергию»,

— пояснила Каширина.

Она также отметила, что сложно найти качественные сладости. Кроме того, пищевые привычки, по словам врача, нужно формировать с детства, поэтому количество сладостей она посоветовала ограничить.