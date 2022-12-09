Как Петрозаводск будет бороться с разливом реки Лососинки?

Велодорожка вдоль реки Лососинки пользуется у петрозаводчан большой популярностью. Причем у всех возрастов. Здесь и бегают, и катаются на велосипеде, но с наступлением зимы - одна и та же проблема.

Река Лососинка как водоем принадлежит не городу, а федералам, и мы не знаем, кто отвечает за ее состояние. У семи нянек дитя без глаза. В прошлом году службы вовремя не среагировали на образовавшиеся так называемые «зажоры» донного льда, устроившего природную плотину, и в результате началось затопление стадиона «Юность».

К слову, стадион «Юность» только что обрел новенькое покрытие, и теперь неизвестно, выстоит ли оно в случае потопа от нашей всеми любимой и капризной речки Лососинки. А залитие велодорожки под Советским мостом, как самым критичным местом, произойдет точно. (Видео)