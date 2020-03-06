Арендовать экскаватор в Карелии можно всего за 100 рублей в день

Первые участники необычной демонстрационной программы аренды спецтехники уже появились в Петрозаводске. Идея акции, которая продлится всего месяц, принадлежит группе компаний «ТехПортАвтоСервис», официальному дилеру техники CASE в северо-западном федеральном округе. Компания уже более 24 лет успешно работает на рынке продаж, обслуживания, ремонта и поставки запасных частей для строительной техники.

Новая акция «ТехПортАвтоСервиса» заключается в том, чтобы дать возможность клиентам попробовать в работе технику CASE на простых и очень выгодных условиях. В рамках «тестдрайва» дилер предоставляет в аренду заинтересованным карельским компаниям гусеничный экскаватор CASE CX220C японской сборки. Он известен благодаря своей удобной продуманной конструкции, высоким эксплуатационным качествам, а также проверенной временем гидравлической системе с электронным управлением (CIHS), которая позволяет значительно экономить топливо на любом этапе рабочего цикла.

Самое удивительное в этой акции – это стоимость аренды. Действительно, всего за 100 рублей в день участник программы на пять дней получает в свое распоряжение гусеничный экскаватор CASE CX220C с полным баком. При этом обслуживание техники и доставка в пределах Петрозаводска также осуществляется за счет «ТехПортАвтоСервиса».

В акции могут участвовать компании со всей Карелии при условии подачи заявки на почту case@tpas.ru с указанием названия и ИНН компании.

Сейчас выгодным предложением воспользовался второй участник программы, готовится к получению техники третий, а на очереди уже более 10 компаний.

Чтобы узнать все подробности и оставить заявку на участие в акции, звоните по номеру телефона +7(921)625-88-94, или обращайтесь в представительство компании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 20.

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