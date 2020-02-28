Хлебозавод «Сампо» совместил колорит Карелии и мотивы Африки

В феврале 2018 года Ирина Юрьевна Мирошник сделала заявление, что ей не нравится изображение дельфина на вафлях «Сампо», поскольку в упаковке отсутствует «региональный компонент»

Именно с этого момента и началась разработка линейки хлебов с достопримечательностями Республики Карелия.

У нас уже были предпосылки и различные проекты. Но в голову приходили мысли только о кондитерских изделиях: вафли «Сампо», овсяное печенье, пряники, но не хлеб.

Из недели в неделю мы задавались вопросом, какой продукт можно было бы проработать или создать. В это время на заводе проходил полномасштабный ребрендинг, и времени катастрофически не хватало ни на что. И в круговороте событий в какой-то момент нас осенило: “Хлеб – всему голова.”

Действительно, хлеб – это продукт первой необходимости, без него не обходится ни одно застолье, и трудно представить себе дом, в котором не едят хлеб. После длительного мозгового штурма, сбора и анализа информации было принято решение разместить изображения наших родных, карельских достопримечательностей на линейке хлебобулочных изделий. Это, безусловно, привлечет внимание жителей республики к местному производителю, а также расскажет гостям Карелии о наших символах.

Мы понимали, что у нас есть два продукта, которые лягут за основу – это хлеб «Петрозаводский» и батон «Онежский». Хлеб «Петрозаводский» получил изображение памятника Петру Великому, основателю города, а батон «Онежский» – образ архитектурного ансамбля Кижского погоста как главной достопримечательности Онежского озера.

Также был выбран батончик «К чаю», как самый продаваемый в Карелии, ему достался Рускеальский мраморный каньон, и хлеб «Пшеничный» – знаменитый водопад Кивач.

После того как мы определились с достопримечательностями, началось самое интересное. Мы начали пробовать, стали добавлять орнаменты, узоры, цвета, но результаты нас все время не устраивали. И неожиданно даже для нас самих нами был сделан выбор в пользу африканских орнаментов и тематики, что как нельзя лучше соответствовало первоначальному замыслу.

И, как только проект был пущен в производство, мы решили закрепить идею с достопримечательностями эмблемой, посвященной 100-летию республики Карелия, получили разрешение министерства культуры и стали единственными производителями в Республике Карелия, кто нанес этот знак на упаковку.

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